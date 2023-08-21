В Новосибирске дорогу от Выборной до Первомайки перекроют почти на месяц

В Новосибирске от улицы Выборной до границы города закроют автодвижение.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 22 августа по 12 сентября в Новосибирске от улицы Выборной до границы города закроют автодвижение. Об этом предупредили в мэрии города.
- Закрывается движение автомобильного транспорта – от улицы Выборной до границы города. Объезд возможен через улицу Первомайскую, ул. Эйхе, - говорится в сообщении.
Ограничение связано с работами по устранению повреждений покрытия дороги.
Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками и планировать свои поездки заранее.
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