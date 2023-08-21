В Новосибирске на три дня задержали рейс в Ереван

Вылет в Армению задержали на три дня. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейс из Новосибирска в Ереван авиакомпании «ФлайУан Армении» задержали на три дня. Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево еще 18 августа, но в итоге его назначили на вечер 21 числа.

— На рейс продолжается посадка, вылет ожидается в 18.10 по местному времени, — сообщили КП-Новосибирск в справочном центре аэропорта.

Напомним, 7 августа в Иркутске задержали рейс в Новосибирск более чем на 12 часов.

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