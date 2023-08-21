Под Новосибирском прокуратура нашла более 40 нарушений в пассажирских перевозках

Прокуратура Бердска выявила более 40 нарушений у трех организаций, занимающихся пассажирскими межгородскими перевозками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Бердска совместно со специалистами госинспекции труда и Ространснадзора выявили более 40 нарушений у трех организаций. Все они занимаются пассажирскими межгородскими перевозками.

- Установлено, что водители автобусов работают без заключенных трудовых договоров. Также были выявлены факты допуска автомобилей на маршрут без договоров обязательного страхования, - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Помимо этого, установлено, что автобусы не оснащены системой «Глонасс». С 1 сентября 2021 года ее наличие является обязательным для транспорта с количеством мест более восьми. Система отслеживает и передает оператору информацию о реальном местонахождении автомобиля.

Прокуратура возбудила 18 дел об административных правонарушениях, перевозчикам внесли 3 представления. Устранение нарушений поставили в ведомстве на контроль.

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