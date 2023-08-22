«Во рту что-то захрустело»: новосибирец чуть не проглотил стекло, найденное в сэндвиче

Парень купил сэндвич на работу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Новосибирска нашел стекло в сэндвиче из магазина. Парень купил его в кофейне по дороге на работу. Он чудом не проглотил острый кусок.

- Во время еды заметил, что во рту что-то захрустело, после чего почувствовал нечто физически острое. Сплюнув, заметил, что в сэндвиче был кусок стекла, - написал парень на сайте «Фламп».

Отзыв. Фото: скриншот с сайта "Фламп"

Компания ответила покупателю на претензию:

- Мы сожалеем о данном инциденте, нахождение посторонних предметов в еде недопустимо, готовы лично принести извинения, - написала компания.

Представители магазина попросили новосибирца оставить номер для связи. Судя по всему, они намерены искупить вину за происшествие.

При этом житель Новосибирска предупредил в отзыве, что обратится в Роспотребнадзор для разбирательства в ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер