Андрей Травников объяснил, почему именно Новосибирск считается столицей Сибири

Губернатор Новосибирской области рассказал, почему именно Новосибирск должен считаться столицей Сибири. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Губернатор Новосибирской области рассказал, почему именно Новосибирск должен считаться столицей Сибири. На это звание также регулярно претендует Красноярск.

В областном правительстве КП-Новосибирск подтвердили, что губернатор считает, что это звание должно принадлежать именно Новосибирску, в связи с тем, что именно наш город является крупнейшим в Сибири транспортным и логистическим центром.

Кроме того, Новосибирск также является городом, где реализуется много глобальных проектов и строятся масштабные объекты.

За последние годы в Новосибирске одними из самых масштабных проектов стали новая станция метро «Спортивная» и новый ледовый дворец. Рядом с ним также построили парк Арена.

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