Водителем, устроившим смертельное ДТП в Новосибирске, оказался омский лихач

Парень был за рулем иномарки. Фото: скриншот из видео "Госавтоиспекция"

Стала известна личность водителя, устроившего смертельное ДТП в центре Новосибирска. Напомним, 20 августа «Форд Фокус» ехал на красный свет и на скорости влетел в «Тойоту Короллу Филдер». От удара иномарку отбросило на тротуар, машина сбила двух пешеходов.

23-летняя девушка из Алтайского края погибла на месте, еще одна женщина- пешеход попала в больницу.

Как источник КП-Новосибирск., за рулем «Форд Фокус» находился 19-летний Илья А. из Омской области. Об этом сообщил

Известно, что молодой водитель за год 18 раз привлекался к административной ответственности.

- Из них 16 раз за превышение скорости, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Свою страницу после трагедии водитель закрыл и сменил в соцсетях ник.

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