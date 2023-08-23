Приказала забрать, а то выкинет на улицу: преданная хозяйкой кошка ищет новый дом в Новосибирске

Нюта тяжело переживала предательство хозяйки, но со временем смирилась с потерей. Источник: группа ВК "Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск"

Жительница Новосибирска избавилась от надоевшей кошки, сдав ее в приют. Информация о поиске новых хозяев для Нюты появилась в группе приюта «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск» во «ВКонтакте».

- Ее в приют принесла хозяйка и в ультимативной форме приказала забрать, а то выкинет на улицу. Мол, хозяйка болеет, кошкой заниматься некогда, - написал автор группы ВКонтакте.

По словам владельцев приюта, Нюта тяжело переживала предательство хозяйки, но со временем смирилась с потерей. Сейчас она готова познакомиться с новым человеком.

Кошке два года. У нее есть есть прививки. Она стерилизована. По характеру спокойная, приучена к лотку.

- Пухленькая, мягенькая, удивительно ласковая кошечка Нюта, - так характеризуют ее сотрудники приюта.

Чтобы забрать домашнюю ласковую кошку, необходимо связаться по телефону 8 -923-157-62-11 с Еленой Юрьевной.

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