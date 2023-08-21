Жительница Новосибирска пожаловалась на мигранта, уснувшего на детской площадке. Фото: "Царьград Новосибирск".

Жительницу Новосибирска возмутил мигрант, устроивший отдых на детской площадке. Он растянулся на лавочке среди играющей ребятни и уснул. Произошло это в воскресенье, 20 августа, у дома на Хилокской, 13

Как пишет «Царьград Новосибирск», сибирячка вежливо просила мигранта уйти с площадки. Но тот игнорировал просьбы женщины. А также не реагировал на замечания родителей ребятни. Он пришел в себя после того, как жильцы пригрозили полицией. По словам сибирячки, приезжий был пьян.

Мигранта удалось увести за дом. Но он все же вернулся назад и заявил, что потерял во дворе свою машину. К нему, утверждает женщина, подходили и дети. Их мигрант, не стесняясь в выражениях, материл.

Женщина сетует, что такие «гости» – не редкость на детских площадках в их районе. Они будто чувствуют вседозволенность, позволяют себе непристойности.

– Периодически такие личности ходят, в том числе, по детским площадкам, испражняются, снимая штаны прямо при детях. Мы таких уже окрестили курортниками, – жалуется женщина.

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