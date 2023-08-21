Губернатор поддержал создание пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

Андрей Травников высказался о превращении улицы Ленина в Новосибирске в пешеходную. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о превращении улицы Ленина в Новосибирске в пешеходную. Глава региона отметил, что в центре города обязательно должна быть улица для пеших прогулок.

Как пояснили КП-Новосибирск в областном правительстве, глава региона поддерживает идею сделать пешеходной именно улицу Ленина, однако не исключает, что могут быть рассмотрены и другие варианты.

Последний раз улицу Ленина делали пешеходной в июле, во время фестиваля цветов. Периодически движение на улице перекрывают на время новогодних праздников. Большинству горожан идея нравится, но против этого выступают автомобилисты и жители окрестных домов, недовольные шумом.

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