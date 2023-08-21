В Новосибирске ограничили проезд на двух улицах до 11 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на улицах Чаплыгина и Октябрьской частично ограничат автомобильное движение из-за ремонта на теплотрассах. Об этом предупредили в мэрии города.

- Сужается на 4 метра проезжая часть улицы Чаплыгина в районе дома № 65. Также сужена на 5 метров проезжая часть улицы Октябрьской в районе дома № 34, - сообщили на сайте мэрии.

Ограничение движения продлится до 11 сентября. За это время ООО «НТСК» проведет необходимые работы на теплосетях.

Водителей призывают быть внимательными и учитывать введенные ограничения при планировании поездок. Также автомобилистов просят обращать внимание на знаки и информационные щиты.

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