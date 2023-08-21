«Технопром-2023» начинает работу в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области начинает работу «Технопром-2023». В нулевой день масштабного мероприятия были представлены разработки ученых Новосибирска, а также научно-туристический маршрут.

Среди разработок новосибирских ученых – лечение онкологии «атомным взрывом», электричество будущего, химические светящиеся вещества для смартфонов и многое другое. Все передовые разработки вошли в научно-популярный туристический маршрут. Его создали в рамках Десятилетия науки и технологий в России и представили в нулевой день форума.

– Национальный проект «Наука и университеты» и Указ Президента РФ о проведении Десятилетия науки и технологий в России позволяют сделать науку ближе каждому гражданину РФ. В частности, сегодня в рамках научно-популярных маршрутов есть возможность побывать в Академгородке и увидеть удивительные площадки, где сегодня создаётся будущее науки. Наверное, нигде в России нет такой высокой концентрации науки как в Академгородке Новосибирска – более 82 научных организаций, университет и огромное число учёных, в том числе молодых. Это возможность увидеть их разработки и будущее науки, – отметила заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Она подчеркнула, что в НСО активно развивают инновационную инфраструктуру. Так, в регионе строят уникальную установку класса «мегасайенс» – «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых. Путешественники увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, молодежную лабораторию, организованную по нацпроекту «Наука и университеты», химический светящийся «порошок» для создания экранов смартфонов, светодиодов и сенсоров для медицины, познакомятся с одомашненными лисами, выведенными в Институте цитологии и генетики СО РАН, а в Институте ядерной физики Г.И. Будкера СО РАН – увидят ядерный коллайдер, узнают о возможностях получения электричества в будущем, а также об инновационной терапии онкозаболеваний «атомным взрывом» с помощью установки бор-нейтронозахватной терапии и других разработках. Также в ходе пресс-тура представители СМИ увидели оборудование, созданное для установки класса «мегасайенс» – источника синхротронного излучения СКИФ, который строится в наукограде Кольцово в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Представленные журналистам направления научных разработок будут в центре внимания международного форума технологического развития «Технопром-2023», который стартует в Новосибирской области уже завтра, 22 августа. Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал Губернатор Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте «Технопрома-2023».

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