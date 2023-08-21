В Барнауле открыли памятники Героям России и Советского Союза. Фото: "Вечерний Барнаул".

В День Воздушного флота России в Барнауле состоялось открытие памятников выпускникам Барнаульского ВВАУЛ герою СССР Константину Павлюкову и герою России Александру Антонову. Монументы появились в Барнаульском юридическом институте.

В этот день на митинг собрались депутаты, первые лица города, Центрального района, духовенства, семьи погибших летчиков, выпускники училища.

Посетила мероприятие вдова героя России Светлана Антонова и выпускник БВВАУЛ, командир гвардейского смешанного ордена Суворова авиационного полка, кавалер ордена Мужества Дмитрий Карнаухов.

- Я хочу выразить надежду на то, что стоящие здесь воспитанники школы-интерната будут равняться на подвиг этих летчиков, станут достойными продолжателями героических традиций, которыми славилось и, надеюсь, еще будет славиться Барнаульское летное училище, - цитирует полковника «Вечерний Барнаул».

По окончании митинга состоялось шествие колонны по проспекту Ленина до набережной речного вокзала под аккомпанемент оркестра.

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