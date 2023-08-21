В Новосибирске в ДТП пострадал 12-летний водитель мопеда. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

21 августа в 10.30 в Советском районе на улице Варшавской, 12 произошло ДТП с несовершеннолетним водителем мопеда. О деталях аварии рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

- Произошло столкновение автомобиля Suzuki, под управлением 31-летнего водителя и мопеда REGULMOTO, под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался по проезжей части со стороны улицы Молодости, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал 12-летний водитель мопеда. С травмами его доставили в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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