Следователи возбудили уголовное дело после смерти пациентки в клинике «1+1» под Новосибирском

Следователи проверят частную клинику, где умерла пациентка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело после смерти пациентки в одной из частных городских клиник. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Предварительно установлено, что 14 августа 2023 года в частной медицинской клинике в городе Бердске после проведения медицинских процедур скончалась пациентка, - сообщили в областном Следственном комитете. - В настоящее время следствием назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти женщины.

Напомним, трагедия случилась 14 августа в процедурном кабинете клиники «1+1» в Бердске. Известно, что умершей женщине было 63 года. Пенсионерка наблюдалась у нейрохирурга.

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