Ущерб на 123 млн: в Новосибирске начали судить мигранта за поджог гаража с элитными авто

В Новосибирске начали судить мигранта за поджог гаража с элитными авто. Фото: Мария НОВИКОВА

Нелегальный мигрант, которого обвиняют в поджоге гаража, где хранились 10 элитных автомобилей, не признался в содеянном. Уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч.2 ст.167 УК РФ) с начали рассматривать в Заельцовском суде Новосибирска 21 августа.

На скамье подсудимых оказался 34-летний Косимджон Ходжибоев. По версии следствия, гость из зарубежья по устной договорённости с хозяином коттеджа выполнял функции разнорабочего в коттедже семьи предпринимателя Сергея Матвеева. Но остался недоволен условиями и размером оплаты труда и решил отомстить нанимателю. В феврале 2023 года гастарбайтер надел маску и перчатки, с помощью пульта открыл гараж на территории особняка в ДНТ «Удача», облил дорогостоящий Bentley бензином и поджёг. Вспыхнувшее пламя охватило и девять других автомобилей семьи бизнесмена, стоявших рядом, а также отделку помещения и технические коммуникации дома. Ущерб оценили в 123 млн рублей.

Чтобы уехать с места преступления, иностранец украл из гаража велосипед. На старте процесса Ходжибоеву огласили обвинительное заключение. Вину в содеянном он полностью отрицает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber