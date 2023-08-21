Хотел увидеть дочь: в Новосибирске осужденный получит новый срок за побег

В Новосибирске осужденный получит новый срок за побег из колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 47-летний осужденный получит новый срок за побег из колонии. Ленинский районный суд уже вынес приговор.

- Суд установил, что 21 апреля 2023, отбывая пятый день наказания в колонии-поселения, расположенной в Ленинском районе Новосибирска, мужчина порвал сетку, которой был закрыт сверху локальный участок карантинного отделения, и покинул территорию колонии, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сбежавшего удалось задержать спустя девять часов. Полицейские нашли его в Дзержинском районе. Как пояснил подсудимый, сбежал он для того, чтобы увидеть дочь в одном из сел Ордынского района Новосибирской области.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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