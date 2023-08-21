Новую социальную ярмарку откроют на левом берегу Новосибирска.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новую социальную ярмарку хотят открыть на левом берегу Новосибирска. О планах заявил министр торговли НСО Андрей Гончаров на оперативном совещании в правительстве. По его словам. Такие ярмарки пользуются у населения большим спросом. Жители неоднократно обращались в Минпромторг с просьбой открытия новых ярмарок в городе.
– Минпромторг разрабатывает концепцию проведения второй областной социальной ярмарки. Наиболее перспективным местом расположения рассматриваем левый берег города, – сказал Андрей Гончаров.
Он уточнил, что для проведения важна привязка к линиям метро. Поэтому власти рассматривают площади ГУМа.
Создание социальной ярмарки обсуждают с арендодателем. В планах разместить на участке примерно 40 торговых точек с товарами местного производства.
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