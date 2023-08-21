«Досталось от прадедов»: сибирячка продает старое фото с котятами за 7 миллионов рублей

Фото - старинный раритет, однако сибирячка оценила его в 7 миллионов рублей. Фото: Авито

Жительница Новосибирска выставила на продажу старую фотографию с двумя котятами. Один из них сидит в корзинке, другой расположился рядом, а на переднем плане разбросаны три ромашки. Фото продается за 7 миллионов рублей на одном из сайтов объявлений.

— Старинное фото животных. Поможет создать в доме теплоту и уют и дарит немножко счастья. Досталась мне от прадедов, — написала продавец.

При этом девушка точно не знает, когда именно сделано фото. Но, судя по надписи на оборотной стороне, не так уж давно. Надпись гласит: «Красноярское краевое фотохудожественное объединение. ТУ-428-365-80». Размер фото 30 на 40 сантиметров, а его цена в год выпуска — 3 рубля 50 копеек.

Напомним, ранее в Новосибирске разместили объявление о продаже двух щенков американских булли по цене от 300 тысяч рублей за каждого.

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