В процедурном кабинете клиники «1+1» умерла пациентка в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске в процедурном кабинете клиники «1+1» умерла пациентка. Трагедия произошла 14 августа. Информацию о смерти женщины КП-Новосибирск подтвердила ее дочь.

Известно, что умершей женщине было 63 года. Пенсионерка наблюдалась у нейрохирурга. Дочь пенсионерки обратилась в Следственный комитет.

– Заявление поступало. Проводится проверка, – сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

В ходе проверки в СК установят обстоятельства смерти женщины. После чего примут решение в соответствии с законом.

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