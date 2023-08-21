В процедурном кабинете клиники «1+1» умерла пациентка в Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Бердске в процедурном кабинете клиники «1+1» умерла пациентка. Трагедия произошла 14 августа. Информацию о смерти женщины КП-Новосибирск подтвердила ее дочь.
Известно, что умершей женщине было 63 года. Пенсионерка наблюдалась у нейрохирурга. Дочь пенсионерки обратилась в Следственный комитет.
– Заявление поступало. Проводится проверка, – сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
В ходе проверки в СК установят обстоятельства смерти женщины. После чего примут решение в соответствии с законом.
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