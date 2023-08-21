Похож на трюфель: сибирячка нашла черный краснокнижный гриб

По-другому этот гриб называют ложным трюфелем. Фото: Екатерина ВИХРОВА

Жительница Новосибирска Екатерина Вихрова нашла в лесу гриб необычной формы и цвета. На вид он выглядит как крупный орех, но внутри — черный, как смоль.

— Сколько хожу по лесам, первый раз вижу такое. Рос в земле, тверденький, разрезала — а там масса как желе, но тоже твердая, — сообщила Екатерина Вихрова в группе «Грибы и грибные места Новосибирской области».

Как оказалось, эта находка — краснокнижный вид под названием меланогастер брума. Его также называют ложным трюфелем за схожесть с деликатесным грибом. И, как трюфель, растет черный гриб под землей.

— Плодовые тела, в норме скрытые под подстилкой и почвой, обнаружить можно только случайно. В Новосибирской области числится редким видом. В Академгородке встречается под крупными берёзами в черте многоэтажной застройки, вдоль тропинок, на вытоптанных газонах, из года в год плодоносит на одном месте, — сообщает сайт «Грибы Сибири».

О съедобности меланогастера брума точно неизвестно, но все же специалисты считают, что есть его можно с осторожностью.

Ранее на ОбьГЭСе нашли другой краснокнижный гриб в виде звезды.

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