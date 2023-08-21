В Новосибирске пьяные гости избили сотрудницу сауны

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В эти дни чаще всего на кражах попадались женщины преклонного возраста.

18 августа в 12.52 в Кировском районе Новосибирска бойцами ГБР-11 была задержана старушка, регулярно совершавшая кражи из магазина на улице Комсомольской. По данным службы безопасности торгового учреждения, на ее счету 11 краж продуктов на общую сумму около 30 тысяч рублей. Задержанной было предложено возместить весь причиненный хищениями ущерб и таким образом избежать передачи в полицию. Бабушка приняла предложение и в присутствии ГБР передала в кассу всю требуемую сумму.

19 августа еще три пожилые воровки были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ. В 12.23 в Заельцовском районе - бабуля, похитившая две бутылки водки стоимостью 600 рублей, в 17.44 в Железнодорожном районе - старушка, укравшая две плитки шоколада, и в 19.14 - еще одна бабушка, не заплатившая деньги за 2 килограмма нектаринов и селедку. Поскольку кражи пожилая женщина совершала регулярно (18 эпизодов за лето), «гвардейцы» передали ее сотрудникам полиции.

19 августа в 0.53 охранник ГВАРДИИ, дежуривший на улице Большой в Ленинском районе, обнаружил, что к охраняемому объекту на двух легковых автомобилях приехали несколько пьяных мужчин. Охранник вызвал на место происшествия ГБР. «Гвардейцы» задержали пьяных водителей и передали их сотрудникам полиции. Машины нарушителей были эвакуированы на штрафстоянку.

Этой же ночью в 2.43 в сауне на улице Есенина дебош и разгром устроила отдыхавшая там компания из двух женщин и одного мужчины. До невменяемости пьяные гости разбили служебный стационарный телефон и принадлежащий администратору мобильный, открыто похитили из холодильника несколько банок пива и распили их. Пытавшуюся вразумить распоясавшихся гостей сотрудницу сауны они попросту избили, рассекли ей бровь. Бойцы ГБР задержали хулиганов и передали их в полицию.

20 августа в 19.26 бойцы ГБР-74 вывели из кальянной на улице Ленина нетрезвого молодого человека, который мешал работать. Спустя 20 минут хулиган вернулся в заведение, и администратору снова пришлось вызывать группу быстрого реагирования. На этот раз «гвардейцы» задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции. Правоохранители обнаружили у молодого человека курительную трубку и полиэтиленовый пакетик с подозрительным веществом растительного происхождения.