Житель Новосибирской области заплатил свыше 85 тысяч рублей за убийство косули. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области житель Чановского района заплатил штраф за убийство косули. В общей сложности с сибиряка взыскали 85 600 тысяч рублей. 80 тысяч – штраф, а 5600 – исполнительский сбор сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

– Житель Чановского района, находясь на территории охотничьего хозяйства, добыл одну особь косули сибирской из охотничьего оружия. При этом у него не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов на этой территории. Таким образом, он причинил ущерб животному миру, – уточнили в ведомстве.

Суд присудил сибиряку штраф. Но он его оплачивать не спешил. По его словам, не видел уведомления на Госуслугах. После получения повестки в почтовый ящик явился на прием судебных приставов. Там ему выдали документы на оплату. После чего сибиряк погасил долг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber