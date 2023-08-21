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НовостиОбщество21 августа 2023 6:29

Житель Новосибирской области заплатил свыше 85 тысяч рублей за убийство косули

Тем самым он возместил нанесенный Минприроды ущерб
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Житель Новосибирской области заплатил свыше 85 тысяч рублей за убийство косули.

Житель Новосибирской области заплатил свыше 85 тысяч рублей за убийство косули.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области житель Чановского района заплатил штраф за убийство косули. В общей сложности с сибиряка взыскали 85 600 тысяч рублей. 80 тысяч – штраф, а 5600 – исполнительский сбор сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

– Житель Чановского района, находясь на территории охотничьего хозяйства, добыл одну особь косули сибирской из охотничьего оружия. При этом у него не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов на этой территории. Таким образом, он причинил ущерб животному миру, – уточнили в ведомстве.

Суд присудил сибиряку штраф. Но он его оплачивать не спешил. По его словам, не видел уведомления на Госуслугах. После получения повестки в почтовый ящик явился на прием судебных приставов. Там ему выдали документы на оплату. После чего сибиряк погасил долг.

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