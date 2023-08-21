«Забирала маму истощенную, с огромным пролежнем»: сибирячка пожаловалась на частный пансионат

Сибирячка осталась недовольна качеством услуг в доме престарелых в Новосибирске. Фото: Сергей Медведев

Жительница Новосибирска Лариса Янчук привезла свою маму, 83-летнюю Нину Васильевну в центр по уходу за пожилыми людьми «Забота 54» в июне 2023 года. Первый месяц прошёл нормально, но на второй пришлось увозить пенсионерку на перевозке для лежачих больных. После пансионата у нее было повреждено бедро, вывихнута рука, пролежень на крестце, обезвоживание и истощение

– В начале второго месяца у мамы был день рождения. Я приехала – она лежит. Спрашиваю: почему лежит, что случилось? Мне отвечают: не знаем. Хотя там камеры везде стоят. Через три дня сказали, что мама вроде как упала. Это нарушение договора. Руку повредили при неизвестных мне обстоятельствах. Пролежень второй стадии я обнаружила сама, – рассказала «Горсайту» Лариса Янчук.

После этого женщина стала туда ездить как на работу. Администрация пансионата обещала ей во всем разобраться и вылечить пролежень. Но в итоге меньше он не стал, а Лариса увезла маму домой истощенную. Сейчас ее наблюдает паллиативный терапевт.

Размещение в центре обошлось недешево: за первый месяц Лариса заплатила 49 600 рублей, за второй – 48 тысяч. При этом услуги по договору оказаны ненадлежащего качества, а Нине Васильевне причинён значительный вред здоровью. В суд ее дочь обращаться пока не намерена.

Коммерческий директор пансионата Наталья Каравашкина утверждает, что пенсионерка уже поступила к ним в истощенном состоянии. При этом она признала, что старшая сиделка действительно недоглядела за подопечными, и ее уволили.

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