Воспитательнице, забывшей девочку в детсаду, объявили выговор в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У истории с ребенком, которого забыла воспитатель в детсаду, появилось продолжение. Его озвучили в мэрии города.

В администрации напомнили, что 10 августа воспитательница ранней группы вывела ребят на улицу. И обнаружила, что одной воспитанницы нет. В это же время за ребенком пришла мама. Она нашла дочь под лестницей, расположенной при выходе на улицу из коридора.

– С заведующего детсада, а также с воспитателя группы, в которой произошел инцидент, взяты объяснительные, 11.08.2023 года руководителем МКДОУ д/с № 432 со всем коллективом детского сада проведен внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, в том числе и по организации прогулок, воспитателю группы объявлен выговор за нарушение должностной инструкции, а также инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников. Деятельность педагогов группы взята на особый контроль заведующим МКДОУ д/с, – говорится в ответе департамента образования мэрии Новосибирска.

В департаменте также рассматривают применить дисциплинарное взыскание к заведующей детским садиком.

Деятельность детсада взяли на контроль в мэрии Новосибирска.

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