Новосибирец ответит в суде за убийство женщины с сайта знакомств

Житель Новосибирска зарезал и ограбил женщину с сайта знакомств 8 марта. Фото: СК РФ по НСО.

Житель Новосибирска предстанет в суде по обвинению в убийстве. Он жестоко расправился с женщиной. С жертвой он начал общение на сайте знакомств. В отношении новосибирца завершили расследование уголовного дела за убийство и разбой.

– Следствие установило, что ночью 8 марта 2023 года обвиняемый пришел в гости в квартиру женщины. С ней он познакомился в приложении знакомств накануне. Общаясь, они по незначительному поводу поссорились. Обвиняемый кухонным ножом несколько раз ударил женщину. После чего завладел имуществом новой знакомой в сумме более 60 тысяч рублей и скрылся с места преступления, – рассказали подробности расправы в СК РФ по Новосибирской области.

51-летняя потерпевшая умерла на месте от полученных ранений.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что обвиняемому 26 лет. Определенного места жительства у него не было. По данным прокуратуры, он забрал у убитой мобильный, а также ювелирные украшения. А сумма ущерба составила свыше 67 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, задержанный ранее был неоднократно судим: за угон, разбой и кражу. Задержали его в одной из квартир Ленинского района. Он был у своей знакомой.

Мужчина во время следствия полностью признал вину.

Уголовное дело в отношении него по существу рассмотрят в суде. Санкции статей, по которым его судят, предусматривают пожизненное лишение свободы.

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