В СК проводят проверку после избиения ребенка на детской площадке в Новосибирске

Следователи проверят избиение ребенка мужчиной на детской площадке в Новосибирске. Фото: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Следователи заинтересовались избиением ребенка на детской площадке в Новосибирске. На мальчика с ремнем набросился его отец. Он лупил им сына на глазах других детей.

– По данному сообщению, следственным отделом по Советскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Следователи устанавливают, при каких обстоятельствах произошло ЧП. После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что мужчина, избивший ребенка, был пьян. Якобы он взбесился из-за того, что сын без разрешения уехал на велосипеде играть с друзьями. Помимо того, что он бил ребёнка, он его еще и всячески унижал и оскорблял.

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