В Новосибирске 18-летнего парня поймали со свёртками наркотических таблеток

18-летнего новосибирца задержали за распространение наркотических таблеток. Фото: стоп-кадр.

В Ленинском районе Новосибирска транспортные полицейские поймали 18-летнего парня. Он привлек внимание страж порядка, когда пересек железную дорогу и попытался скрыться в лесу.

– Во время личного досмотра задержанного сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли несколько десятков полиэтиленовых свертков с таблетками. По заключению криминалистической экспертизы, изъятое является наркотическим средством, – сообщили в УТ МВД СФО.

В полиции выяснили, что парень сбывал наркотические таблетки бесконтактным способом. Он оборудовал вблизи железнодорожных путей тайники-закладки. Из оборота в общей сложности изъяли 300 наркотических таблеток.

У парня прошли обыски. В квартире нашли оборудование, которое он использовал для фасовки таблеток. Также обнаружили 100 тысяч рублей. Деньги новосибирец получил за свою «грязную» работу. На допросе наркодилер заявил, что хотел подзаработать. Поэтому и распространял таблетки.

На парня возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему по этой статье светит до 20 лет лишения свободы. Пока же его оставили под домашним арестом.

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