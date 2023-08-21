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НовостиОбщество21 августа 2023 3:03

В Дзержинском районе Новосибирска энергетики ведут капремонт трубопровода

Энергетики показали в телеграм-канале СГК Новосибирск, как идут работы на теплосети
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Ремонт внутриквартального трубопровода на улице Королева. Фото: Пресс-служба СГК

Ремонт внутриквартального трубопровода на улице Королева. Фото: Пресс-служба СГК

Энергокомпания продолжает обновлять теплосети и готовиться к отопительному сезону: ведет техперевооружение теплосетей, а также капремонт собственных и муниципальных трубопроводов.

Работы планируют завершить к началу отопительного сезона. Фото: Пресс-служба СГК

Работы планируют завершить к началу отопительного сезона. Фото: Пресс-служба СГК

На улице Королева меняют 330 метров внутриквартального трубопровода. Его проложили 37 лет назад и за это время ни разу капитально не ремонтировали. От этого участка запитаны 9 многоквартирных домов, 2 социальных объекта и 2 общественных здания.

- Ремонт трубопровода создает жителям временные неудобства, но все необходимые проходы мы обеспечили, - говорится в сообщении энергокомпании.

В планах СГК завершить ремонт на этом участке к началу отопительного сезона. Окончательно благоустроить разрытый участок обещают до конца сентября.

Энергетики обеспечили проходы жителям ко всем объектам. Фото: Пресс-служба СГК

Энергетики обеспечили проходы жителям ко всем объектам. Фото: Пресс-служба СГК

Напомним, что всего в этом году СГК планирует заменить трубы на 27 участках по инвестпрограмме, стартовавшей в 2022 году с отнесением Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Еще на 4 участках теплосетей идет капитальный ремонт.