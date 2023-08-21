Под Новосибирском «Тойота» сбила велосипедиста. Фото: предоставлено Александром.

В Новосибирской области «Тойота Камри» сбила велосипедиста. Произошла авария вечером 20 августа.

– ДТП случилось между аэропортом Толмачёво и Ордынским кольцом, рядом с «Белой базой», – сообщил КП-Новосибирск очевидец.

По словам мужчины, велосипедист выжил. Он получил различные травмы. Скорая увезла пострадавшего в больницу.

– У велосипедиста была разбита голова, повреждения рук. Скорее всего, внутренние органы какие-то пострадали, он поначалу встать пытался сам, – уточнил очевидец.

Известно, что велосипедист в момент ДТП ехал на работу. Водитель легковушки мог его не заметить в сумерках. К тому же, в момент аварии шел дождь.

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