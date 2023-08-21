В Новосибирске ХК «Сибирь» расторг контракт с хоккеистом Основиным. Фото: ХК "Сибирь".

Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с хоккеистом Вячеславом Основиным. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

– Вячеслав Основин покидает «Сибирь». Благодарим его за игру и желаем удачи на новом месте, – уточнили в пресс-службе ХК.

В «Сибири» отметили, что контракт с Вячеславом Основиным расторгли по соглашению сторон.

По данным пресс-службы КХЛ, на счету 29-летнего Основина 58 матчей в прошлом сезоне. В них он забросил 8 шайб, а также отличился 14 результативными передачами.

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