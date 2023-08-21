Громко кричал, хватал за одежду: жительница Оби пожаловалась на прохожего, приставшего на улице к девочкам

Под Новосибирском пожилой прохожий пристал к девочкам на улице.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жительница Оби сообщила о подозрительном мужчине, который напугал ее 12-летнюю дочь. По словам женщины, прохожий пристал к ребенку и ее подруге днем 20 августа.
– Произошло это в Военном городке возле дома 119. Моя дочь вместе с подругой шли мимо него к «Звёздочке». Навстречу им шёл незнакомый мужчина в годах. Сначала он громко закричал: «Ах, вот вы где!», – написала мама девочки в группе «Город Обь Онлайн».
Дети, говорит женщина, поинтересовались, что нужно странному прохожему. А он приблизился и стал хватать дочку сибирячки за одежду.
– Дочь резко сказала: «Не надо меня трогать!». Мужчина отстал, сказал: «Да ладно, я шучу». И ушёл.
По словам сибирячки, девочки сильно испугались. Они запомнили, что странный незнакомец был одет в грязную одежду. А также то, что у него нет нижних передних зубов.
– В полицию мы не обращались, – сообщила КП-Новосибирск мама девочки.
Она предупредила о странном незнакомце горожан. И призвала их к осторожности.
– Неизвестно, какие «шутки» придут ему в голову ещë, – переживает женщина.
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