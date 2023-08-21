В Новосибирск 21 августа вернется тепло до +20 градусов и дожди.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирск в понедельник, 21 августа, вернется тепло до +20 градусов и дожди. Такой прогноз дают синоптики на начало новой рабочей недели.
— Ожидается облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем потеплеет до 19-20 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Схожий прогноз сибирякам дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают в понедельник температуру до +19 градусов, а также пасмурную, но сухую погоду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер