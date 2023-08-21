В Новосибирск 21 августа вернется тепло до +20 градусов и дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск в понедельник, 21 августа, вернется тепло до +20 градусов и дожди. Такой прогноз дают синоптики на начало новой рабочей недели.

— Ожидается облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем потеплеет до 19-20 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Схожий прогноз сибирякам дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают в понедельник температуру до +19 градусов, а также пасмурную, но сухую погоду.

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