У виновника ДТП на Красном проспекте в Новосибирске за год было 18 штрафов

У водителя "Форда" было 18 штрафов за год. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
У виновника ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где погибла 23-летняя девушка, за год было 18 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— У 20-летнего водителя автомобиля «Форд Фокус» за 12 месяцев было 18 штрафов за нарушение ПДД, из них 16 — за превышение скорости, — сообщили в ГИБДД.
Напомним, авария случилась днем в воскресенье, 20 августа. «Форд» проскочил на красный свет на перекрестке Красный проспект — Октябрьская, врезался в «Тойоту», которую от удара отбросило на тротуар. Под колеса машины попали двое женщин-пешеходов. 23-летняя девушка скончалась на месте, вторую пострадавшую госпитализировали. В больницу попал также пассажир «Тойоты».
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