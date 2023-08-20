У виновника ДТП на Красном проспекте в Новосибирске за год было 18 штрафов

У водителя "Форда" было 18 штрафов за год. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

У виновника ДТП на Красном проспекте в Новосибирске, где погибла 23-летняя девушка, за год было 18 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— У 20-летнего водителя автомобиля «Форд Фокус» за 12 месяцев было 18 штрафов за нарушение ПДД, из них 16 — за превышение скорости, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, авария случилась днем в воскресенье, 20 августа. «Форд» проскочил на красный свет на перекрестке Красный проспект — Октябрьская, врезался в «Тойоту», которую от удара отбросило на тротуар. Под колеса машины попали двое женщин-пешеходов. 23-летняя девушка скончалась на месте, вторую пострадавшую госпитализировали. В больницу попал также пассажир «Тойоты».

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