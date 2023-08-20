«Бегала между машин»: в Новосибирске «Тойота» сбила 4-летнюю девочку

В Новосибирске иномарка сбила 6-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекции по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 6-летнюю девочку. ДТП случилось вечером в воскресенье, 20 августа, в Первомайском районе города.

— В 20:00 32-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Заречная в сторону улицы Первомайская. У дома № 4 на улице Заречная он сбил 6-летнюю девочку, выбежавшую между припаркованными автомобилями, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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