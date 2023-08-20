Магнитная буря накроет Новосибирск 26 августа

Магнитная буря пройдет в субботу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске придет магнитная буря на следующей неделе. Астрофизики лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовали прогноз с 21 по 27 августа.
- В субботу, 26 августа магнитосфера возбужденная, уровень G1 — слабая магнитная буря. В остальные дни магнитосфера спокойная, - сообщили астрофизики.
По данным ученых, к подобным явлениям стоит внимательно отнестись людям метеозависимым, страдающим заболеваниями сердца, а также пожилым и детям.
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