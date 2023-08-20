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НовостиОбщество20 августа 2023 15:26

«Прятался во дворе»: в Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика с аутизмом

В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика с аутизмом
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Ребенок прятался от прохожих во дворе. Фото: Предоставлено отцом ребенка

Ребенок прятался от прохожих во дворе. Фото: Предоставлено отцом ребенка

В Новосибирске, днем 20 августа, на МЖК потерялся 7-летний мальчик с аутизмом. Родители не могли найти его несколько часов, даже дали объявление в соцсети, но, к счастью, поиски завершились благополучно.

- Все хорошо с ним, все отлично. Он не понимает, боится людей — присел между домом, спрятался в узком дворе, пока его искали по всему жилмассиву. Женщины его сфотографировали и написали в соцсетях, - рассказал КП-Новосибирск отец мальчика.

Сейчас мальчик находится в безопасности вместе с родными.

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