В Новосибирской области похоронят героя СВО Сергея Поморцева

В Новосибирской области похоронят героя специальной военной операции Сергея Поморцева.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области похоронят героя специальной военной операции Сергея Поморцева. Уроженец города Черепаново погиб во время выполнения боевых задач. Ему было 40 лет.
— Сергей добровольно встал на защиту Родины с оружием в руках. Светлая память о воине, отдавшем свою жизнь за Отечество, навсегда останется в наших сердцах, — сообщили в администрации Черепановского района.
Прощание с погибшим прошло в воскресенье, 20 августа, в Прощальном доме родного города Сергея.
КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Сергея Николаевича.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер