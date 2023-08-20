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НовостиОбщество20 августа 2023 11:39

В Новосибирской области похоронят героя СВО Сергея Поморцева

Он погиб в ходе выполнения боевых задач
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области похоронят героя специальной военной операции Сергея Поморцева.

В Новосибирской области похоронят героя специальной военной операции Сергея Поморцева.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области похоронят героя специальной военной операции Сергея Поморцева. Уроженец города Черепаново погиб во время выполнения боевых задач. Ему было 40 лет.

— Сергей добровольно встал на защиту Родины с оружием в руках. Светлая память о воине, отдавшем свою жизнь за Отечество, навсегда останется в наших сердцах, — сообщили в администрации Черепановского района.

Прощание с погибшим прошло в воскресенье, 20 августа, в Прощальном доме родного города Сергея.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Сергея Николаевича.

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