Появилось видео с места смертельного ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. Фото: Кадр из видео/Госавтоинспекция по Новосибирску

Появилось видео с места смертельного ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. Из-за столкновения двух иномарок погибла 23-летняя девушка-пешеход. Еще два человека — пешеход и пассажир одной из машин — пострадали.

— Водитель автомобиля «Форд Фокус» за последние 12 месяцев привлекался к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз — за превышение скорости, — сообщили в городской Госавтонспекции.

Напомним, «Форд» и «Тойота» столкнулись на Красном проспекте днем 20 августа. По предварительной информации, «Форд» проехал на «красный» свет на перекрестке, столкнулся с «Тойотой», которую отбросило на тротуар.

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