«Проснулась от воды в лицо»: в Новосибирске неизвестный окатил из лужи спящую девушку в маршрутке

Девушка спала в маршрутке у окна, когда ее окатили из лужи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске девушку окатили из лужи прямо во время поездки в маршрутке №35 из Академгородка. Инцидент случился днем 20 августа на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки.

- Меня окатили из лужи когда я ехала в маршрутке из Академгородка. Я села в маршрутку, включила аудиокнигу и стала засыпать. Заснула возле открытого окна и проснулась от того, что меня окатило из лужи в окно. Я даже подумала — вот аллегория моей жизни, - рассказала КП-Новосибирск автор телеграм-канала «Региональная кураторка» Маргарита.

Девушка отметила, что на дороге возле остановки «Нижняя Ельцовка» есть яма, которая часто наполнена водой. Юристы уверены — можно попытаться взыскать ущерб с перевозчика.

- Закон о защите прав потребителей поможет взыскать ущерб в виде испорченной одежды. Моральный вред в данном случае есть, но обычно в подобных случаях его трудно удовлетворить через суд. В качестве примера: девушка села в дубленке на мокрое сидение и испортила шубу. Мы взыскали с перевозчика 80 тысяч в счет компенсации за шубу, - сообщил КП-Новосибирск юрист Станислав Холманских.

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