В Новосибирске пропал 45-летний одноногий мужчина в черной кепке

В Новосибирске ищут 45-летнего Максима Федоровича Агафонова. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»
В Новосибирске ищут 45-летнего Максима Федоровича Агафонова. Мужчина пропал в Октябрьском районе города 14 августа.
— Вышел из дома и не вернулся. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. У мужчины отсутствует правая нога. На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную ветровку с белыми замками, серые брюки и черную кепку.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Максим Федорович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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