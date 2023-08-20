В Новосибирской области двое братьев погибли с разницей в три дня

Старшего брата доставили в больницу после драки, вскоре он скончался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области два брата из Чистоозерного района скончались с разницей в три дня. Об этом сообщает газета «Кулундинская новь».

- Выражаем искренние соболезнования семье Денисенко по поводу безвременной смерти сыновей Михаила и Александра. Бывшие работники маслозавода, - сообщило издание в выпуске от 17 августа.

Старший брат погиб после драки в микрорайоне «Стрижи» 29 июля. Инцидент произошёл рядом с остановкой общественного транспорта. Очевидцы сообщили паблику «Инцидент Новосиибрск», что мужчина поссорился с группой людей, между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина получил удар по голове кирпичом. Также, по сообщениям очевидцев, у мужчины был с собой нож.

В результате конфликта двое участников были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался. Сотрудники СКР по Новосибирской области назначили проверку.

Младший брат пострадавшего скончался через три дня в другой больнице.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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