«Встал и ушел отсюда»: в новосибирском автобусе кондуктор чуть не подралась с пассажиром из-за занятого кресла

Кондуктор едва не подралась с пассажиром. Фото: Кадр из видео/предоставлено очевидцем

В новосибирском автобусе № 95 перепалка между кондуктором и пассажиром едва не закончилась дракой. Причина конфликта — занятые мужчиной сиденья, которые кондуктор приспособила для себя. Инцидент случился по пути от конечной остновки ПКиО «Заельцовский» вечером в субботу, 19 августа.

— В этом автобусе специального места для кондуктора не предусмотрено, как и одиночных сидений вообще, только двойные. И вот одну такую пару сидушек кондуктор приспособила для себя, расстелила там плед, — рассказала КП-Новосибирск очевидец.

Люди уже жаловались на нее в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

К слову, на занявшую сразу два места в транспорте кондуктора накануне уже жаловались в соцсетях другие пассажиры. Свое возмущение люди опубликовали в паблике «АСТ-54». Правда, тогда до ссоры не дошло.

— Тут в автобусе были другие свободные места, но один из пассажиров решил сесть именно туда. Отодвинул ее плед с одного сиденья и сел. Она подошла к нему и стала сразу требовать освободить место. Мужчина отказался, началась ссора, они начали кричать друг на друга матом. Кондуктор ему говорила, что, мол, «нечего права качать за 30 рублей», а он ей говорил, что заплатил за проезд и может сидеть, где хочет. И даже если она заняла себе одно из сидений, то это должно быть одно место, а не два, — рассказывает другая пассажирка автобуса. — В какой-то момент в конфликт попытался вмешаться водитель, сказал, что места для кондуктора отдельного в этом автобусе нет, потому что раньше здесь были валидаторы. Но водитель вернулся за руль, а конфликт продолжился. Они продолжали друг друга материть, потом мужчина встал, кондкутор попыталась его с места согнать, он не давал, они стали толкаться. В итоге закончилось все это только когда он вышел на своей остановке.

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