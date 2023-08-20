Выбросило под колеса: в Новосибирске пассажир погиб в ДТП на Ипподромской

Одного из пассажиров выбросило под колеса, он не был пристегнут. Фото: telegram-канал «Дороги с Кузнецовым»

В Новосибирске пассажир погиб в столкновении иномарки со столбом на Ипподромской. Трагедия случилась в ночь на 20 август.

По данным ГИБДД, около 00:45 25-летняя девушка-водитель на Toyota Premio не справилась с управлением и врезалась в столб освещения со стороны улицы Писарева. От удара водителя и трех пассажиров выбросило из салона, они не были пристегнуты.

- Одного из пассажиров выбросило на проезжую часть и на него совершил наезд попутный автомобиль Тойота Спринтер. Пострадали 2 женщины и 2 мужчины (1 в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, где в последствии скончался), — сообщили в телеграм-канале ГИБДД по Новосибирской области «Дороги с Кузнецовым».

По словам подписчиков «АСТ-54», одна из женщин кричала, ее увезли на реанимобиле. От удара по дороге раскидало вещи и одежду.

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