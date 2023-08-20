«Бежал среди машин»: в Новосибирске женщина спасла дрессированного пуделя с кошмарными зубами

Особая примета найденного пуделя - запущенные зубы. Фото: Предоставлены героем публикации

В Новосибирске прохожая спасла дрессированного пуделя и теперь ищет его хозяев. Женщина заметила собаку на дороге возле парка имени Кирова 15 августа.

- Пес бежал среди машин, я его поймала и нашла передержку. Назвала Ероша, стала искать хозяев — оказалось, что три дня назад его подобрали прохожие на улице Озерная, потом он от них сбежал. Собака породистая, дрессированная и ухоженная — новый ошейник, стрижка, - сообщила КП-Новосибирск Надежда.

Женщина вышла на заводчика и выяснила, что пуделю 11 лет. Его могла потерять пенсионерка, так как когти не стриженные и зубы в плохом состоянии. Пудель дрессированный и воспитанный — умеет подавать лапу, добрый и ласковый.

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