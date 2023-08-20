В Новосибирске «Тойота» разлетелась на части в ДТП на Гусинобродском шоссе

Водитель выжил и почти не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске «Тойота Карина» разлетелась на части после столкновения с грузовиком. ДТП произошло на Гусинобродском шоссе.

- Ехала мимо, рядом живой и невредимый мужчина стоял, разговаривал по телефону. В районе водительского места крови видно не было, само место целое. Подушки тоже видно не было, - рассказала подписчица «АСТ-54».

Автомобиль не подлежит восстановлению, уверены очевидцы.

- Данное ДТП оформляют сотрудники ГИБДД как ДТП с материальным ущербом. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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