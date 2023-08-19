В Новосибирске доля китайских авто на рынке выросла в пять раз

Рынок новых авто в Новосибирской области изменился.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Количество новых китайских машин резко выросло на новосибирском рынке: об этом сообщает РБК со ссылкой на «Авито. Авто».
Итак в первом пологудии 2023 года китайские авто занимали 51,1% от общего числа новых автомобилей на рынке. Эксперты отмечают, что усиление позиций поможет познакомить сибиряков с хорошим автопромом.
Второе место заняли японские авто (20,1%), третье - отчественные машины.
Корейские автомобили стали менее востребоваными: их количество уменьшилось с 17,4% до 12,5%.
А вот количество новых немецких автомобилей на новосибирском рынке увеличилось с 2,4% до 5%.
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