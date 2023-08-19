В Новосибирске депутат Светлана Каверзина нашла скрытую камеру в приемной

Эту камеру депутат нашла в приемной. Фото: https://t.me/sveta_kaverzina
В субботу, 19 августа, депутат Совета депутатов города Новосибирска выложила в своем телеграм-канале пост о находке в ее приемной.
Как рассказала Каверзина, она делала в помещении ремонт, во время него пришлось снять потолочные плиты. Тогда-то она и обнаружила в собственной приемной скрытую видеокамеру. Как утверждает депутат, судя по маркировке на камере, установили ее недавно.
Светлана Каверзина решила выяснить, как камера появилась в ее офисе, и обратилась в полицию. И выложила пост с талоном-уведомлением, что ее заявление принято.
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