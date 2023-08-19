В Новосибирской области медведь загрыз корову

Медведь напал на корову. Фото: «Чулымская газета»
Уже второе нападение медведя на домашних животных за неделю произошло в Новосибирской области. Напомним, в Венгеровском районе хищник разодрал несколько лошадей. Второй случай произошел в Чулымском районе.
Как сообщает местная «Чулымская газета», медведь загрыз корову: мертвое животное обнаружили возле клуба в деревне Каськовке. Сомнений в том, что это был именно медведь, нет: хищник оставил следы.
Сельские чиновники сейчас добиваются, чтобы выдали разрешение на отстрел животного, пока он снова не напал на домашний скот.
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