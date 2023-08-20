В минприроды назвали результаты проб воды помутневшего новосибирского озера

Озеро на Юго-Западном жилмассиве окрасилось в неестественный цвет. Фото: Андрей Аникин

В областном минприролы называли результаты экспертизы проб воды из озера на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска. Напомним, в начале августа оно покрылось странными мутными разводами, чем напугало местных жителей. На место выезжали специалисты, чтобы взять образцы на анализ.

— По результатам испытаний проб воды, отобранных 2 августа, превышение концентраций токсичных веществ не выявлено, — ответили в министерстве на запрос КП-Новосибирск.

Повторная экспертиза с привлечением специалиста ФГБУ «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу» была назначена на 9 августа. Ее результаты КП-Новосибирск также дополнительно запросила в министерстве.

В минприроды также добавили, что в это озеро сточные ливневые воды сливали две организации: ООО «СЗ КПД-Газстрой» и МП «Метро МиГ».

— По фактам выявленных ранее нарушений Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено ООО «СЗ КПД-Газстрой» представление. Представление не исполнено, в связи с чем природоохранный прокурор обратился в суд с требованием об обязании организации устранить нарушения водного законодательства. Исковые требования прокурора удовлетворены, — сообщили в минприроды.

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