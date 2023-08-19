В Новосибирской области мужчине отрезало руку поездом

Врачи скорой доставили пострадавшего в больницу.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
ЧП произошло в субботу, 19 августа на железнодорожном перегоне Новосибирск - западный - Обь: там мужчине отрезало руку поездом. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
- Пстрадавшим оказался 45-летний житель Новосибирской области, - рассказали в ведомстве. - Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в одну из новосибирских больниц.
На месте работает полиция: сотрудники МВД России по СФО выясняют все обстоятельства произошедшего. Все материалы дела будут переданы в Следственный комитет.
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